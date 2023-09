Insieme per Montalto: "Dimissioni Corniglia, consiglio comunale di mattina per evitare partecipazione popolare" • Terzo Binario News

Apprendiamo dal sito web del comune che il 21 settembre si svolgerà il Consiglio Conunale. Interessantissimo: il primo dopo le dimissioni da assessore di Francesco Corniglia.

“Finalmente il confronto” tra la maggioranza e un’opposizione arricchita di un ex assessore, che nei giorni scorsi ha promesso via social di dire la sua, di spiegare per filo e per segno i motivi della prematura uscita dal progetto di Idee in comune.

La seduta si aprirà con le “Comunicazioni del Sindaco e della maggioranza consiliare”: finalmente capiremo, e forse si conoscerà il nome del nuovo assessore

Un momento che aspettano tutti da un mese. Da consiglieri di minoranza Marco Fedele ed Emanuela Socciarelli, insieme ad altri, chiedevano a gran voce convocazioni pomeridiane per garantire la partecipazione di cittadini e opposizione.

Per fare un esempio, Il 27 dicembre 2020 Socciarelli, Fedele ed altri consiglieri di minoranza scrivevano al Prefetto lamentando la convocazione di Consigli comunali di mattina, secondo loro ad hoc per ledere la partecipazione. Nel suo post che linkiamo di seguito l’allora consigliera di minoranza Socciarelli, sulle convocazioni mattutine affermava:

“Il giorno 25/11/2020 durante l’ultimo consiglio comunale, il nostro ff ci aveva chiesto di inviare per iscritto quali fossero gli orari più consoni, al fine della nostra partecipazione, per il consiglio comunale. Noi lo abbiamo fatto ma le modalità sono rimaste invariate…… credo che questo flebile esercizio di potere sia un toccasana per l’animo di qualcuno”

E secondo voi cosa avranno fatto stavolta i nostri eroi?

Come al solito il contrario di quello che dicevano fino al 2022 (e non è nemmeno la prima volta):

Il consiglio del 21 settembre è stato convocato di mattina, alle 10:30. In barba alla tanto declamata partecipazione popolare!!!

Come si cambia per non morire? Vi domanderete: ecco come. Un bel consiglio comunale di mattina, così magari “il popolo” e la minoranza non partecipano evitando chiacchiere sulla discussione delle dimissioni di Corniglia da assessore.

PAURA DEl CONFRONTO? Le idee in comune di questa maggioranza, sempre meno e sempre più ingarbugliate, ora si tingono anche di nebulosità.

Per l’ass Insieme – Sergio Caci e Giovanni Corona