Inseguimento da film: non si fermano all'alt, poi cercando di speronare l'auto dei carabinieri • Terzo Binario News

Ieri pomeriggio, un’autovettura Alfa Romeo GT con due uomini a bordo non si è fermata all’alt dei Carabinieri e ha tentato di dileguarsi con manovre spericolate. Un breve inseguimento, nel corso del quale il veicolo in fuga ha effettuato pericolose manovre cercando anche di speronale l’auto dei Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, terminato in via Ottaviano angolo viale Giulio Cesare quando i militari sono riusciti a bloccarla.

L’inseguimento non è passato inosservato alle migliaia di turisti e cittadini che a quell’ora si trovavano lungo il percorso che con stupore hanno assistito al testa a testa.

Arrestati per resistenza gli occupanti del veicolo, un cittadino romeno e un cittadino italiano, trovati anche in possesso di un bastone-tonfa che è stato sequestrato.