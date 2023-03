Innovazione a scuola, i prof del "Cardarelli" di Tarquinia a Firenze per "Didacta 23" • Terzo Binario News

Innovazione e scuola, un connubio da cui ormai non si può prescindere, un’ importante sfida culturale che si rivela essere impresa ardua , di quelle che piacciono all’istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia che raccoglie il guanto e parte alla carica con tutte le sue forze.

La dirigente Laura Piroli, da sempre sensibile al costante miglioramento dell’offerta formativa, ha selezionato un team di esperti in didattica e con elevate competenze tecnologiche per guidare il progetto di innovazione scolastica “PNRR4.0” : arredi modulari, device di ultima generazione, robotica, intelligenza artificiale, video making ogni angolo della scuola avrà nuova vita!

La sfida è però più complessa, è la didattica che dovrà subire un doveroso cambiamento, nuovi stimoli e nuovi metodi per gli studenti “nativi digitali”, nuove idee e strumenti che permetteranno un coinvolgimento attivo mai visto finora, collaborare per apprendere in modalità condivisa confrontandosi l’uno con l’altro. Nuovi strumenti e metodologie che saranno trampolino di lancio verso il mondo lavorativo.

Ed allora come non partecipare alla più importante fiera internazionale dedicata all’educazione ed alla formazione ? Didacta 2023 a Firenze, presenti!

I prof. F.Breccia , G.Molinaro, V.Vignati, e l’AT A.Grippi hanno preso parte a questa interessante edizione della fiera, seguendo workshop ed eventi formativi sono state raccolte idee e contatti per realizzare l’ importante progetto, grandi vendor per grandi obiettivi da Canon a Benq per poi passare a Campus Store e Mr.Digital e moliti altri , tutto incentrato a raccogliere informazioni fondamentali e a testare sul campo cosa l’innovazione può fare oggi per i nostri ragazzi.

Cardarelli be different!