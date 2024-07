Iniziativa per la Palestina martedì sera a Ladispoli • Terzo Binario News

Il Comitato per la Pace in Palestina annuncia l’iniziativa che si svolgerà in piazza a Ladispoli la sera di martedì 23 luglio prossimo, con inizio alle ore 20.30, perché non scenda il silenzio sul genocidio che si sta consumando contro il popolo palestinese, nell’indifferenza e nella complicità di media, giornali, e governi.

Chi ha a cuore la pace ed il destino di un popolo orrendamente sfigurato da oltre 10 mesi di sofferenze indicibili, annientato dalla fame, dalle torture, dalle malattie e dalla morte che un esercito criminale gli sta infliggendo impunemente ed oltre ogni limite umanamente concepibile, al fine di cancellare ogni segno della sua esistenza e della sua storia sulla terra palestinese, è invitato a partecipare.