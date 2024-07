Schiuma nel mare di Ladispoli, la preoccupazione aumenta • Terzo Binario News

“Dove sono i controlli?” si chiedono i cittadini, lamentando la mancanza delle istituzioni

Sono diversi i cittadini che hanno scritto in Redazione per segnalare il proseguire della presenza di schiuma bianca nel mare di Ladispoli.

In tutti e tre i casi segnalati, la presenza di schiuma viene segnalata nel mare antistante lungomare Regina Elena.

La foto più emblematica è quella che arriva dal fosso Sanguinara dove si vede una chiazza ampia sulla foce e un bel carrello della spesa per il quale è meglio non sapere come sia finito lì.

Tappa numero 2: “Questo il mare pochi minuti fa nel tratto dichiarato addirittura bandiera nera da chi ha effettuato i rilievi batteriologici meno di un mese fa.

Siamo tra le foci dei due fossi che non vengono bonificate da anni e il depuratore che non funziona o che è ormai totalmente inefficace vista la cittadinanza triplicata.

I liquami fognari, perché quello è, entrano direttamente in questo tratto di mare. Il più frequentato. Non è folle ciò? Impotenza totale.

Siamo ignorati da tutti”.

Infine l’ultima segnalazione: “Anche questa mattina alle 11 chiazza sul mare.

Mi chiedo, ma la guardia costiera oltre a controllare gli stabilimenti e fare sanzioni, il mare non lo controlla ?

Il Sindaco che pensa ad organizzare eventi musicali in piazza, non si preoccupa della salute dei cittadini e dei turisti ?

Sono diverse settimane che viviamo questa situazione, ma nessuno fa nulla”.

Questo quanto scritto da un cittadino.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it