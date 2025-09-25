Iniziativa dei Giovani Democratici Civitavecchia intitolata “Dal porto alla Palestina” • Terzo Binario News

Il 24 settembre 2025, presso la sezione del Partito Democratico Enrico Berlinguer di Civitavecchia, si è svolta l’iniziativa dei Giovani Democratici intitolata “Dal porto alla Palestina”, un momento di discussione collettiva sul legame storico della nostra città con la causa palestinese – a partire dalla cittadinanza onoraria concessa a Yasser Arafat – e sull’adesione alla campagna nazionale “Un gemellaggio per Gaza”.

L’incontro ha visto una partecipazione straordinaria: la sala era gremita di persone di ogni età e, in particolare, di tantissimi ragazzi e ragazze che hanno scelto di esserci, dimostrando che le nuove generazioni non intendono rimanere in silenzio davanti a quanto sta accadendo.

Tra gli ospiti, Yousef Salman, Delegato della Mezzaluna Rossa Palestinese e Presidente della comunità Palestinese di Roma e Lazio, ha offerto un ampio excursus storico della questione palestinese, ricordando come la sofferenza del popolo non sia iniziata il 7 ottobre ma abbia radici profonde: dalle responsabilità del colonialismo britannico e della Dichiarazione Balfour, fino ai decenni di occupazione e ostacoli al riconoscimento della Palestina come Stato libero e indipendente.

Arturo Scotto, Deputato del PD collegato in diretta dalla Global Sumud Flotilla, ha spiegato che la Flottilla è una missione umanitaria per portare sostegno e testimonianza alla popolazione di Gaza. Nel suo intervento ha criticato duramente l’atteggiamento del governo italiano, accusato di essere succube e servile verso Trump e le sue politiche mediorientali, incapace di assumere una posizione autonoma e coraggiosa per la pace.

Accanto a loro, gli interventi locali hanno arricchito il dibattito. Alessandro De Paolis, segretario dei Giovani Democratici di Civitavecchia, ha pronunciato parole dure e appassionate denunciando i crimini in corso in Palestina e ribadendo che noi giovani non possiamo restare in silenzio, perché il silenzio è complicità. Alice Arrigoni, vice-segretaria dei GD, ha letto un documento ufficiale della campagna nazionale “Un gemellaggio per Gaza”, frutto del lavoro condiviso di numerose Unioni regionali, segno di una mobilitazione larga e consapevole. Giosuè De Felici, responsabile all’organizzazione, ha concluso il suo intervento con una denuncia ferma nei confronti delle organizzazioni giovanili di centro-destra – Gioventù Nazionale, Forza Italia Giovani e Lega Giovani – accusandole di una complicità morale con i crimini di Israele attraverso un silenzio assordante che dura da quasi due anni.

I Giovani Democratici di Civitavecchia ringraziano di cuore tutte le compagne e i compagni che hanno partecipato e sostenuto fino alla fine una causa così importante. Vedere una sala piena, attraversata da energie e voci diverse ma unite dalla volontà di giustizia, e soprattutto vedere così tanti giovani protagonisti di questo impegno, è stata una vera boccata d’aria fresca in tempi in cui prevalgono rassegnazione e indifferenza. Noi non smetteremo di far sentire la nostra voce: Civitavecchia continuerà a schierarsi dalla parte dei diritti, della pace e della solidarietà internazionale. Dalla parte giusta della Storia.