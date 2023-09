Inizia la Sagra del Pesce a Fiumicino, tutti i numeri della 51esima edizione • Terzo Binario News

Parte domani a Fiumicino l’attesissima Sagra del Pesce.

Manca oramai pochissimo alla partenza del tradizionale e attesissimo appuntamento gastronomico, tra i più attesi del Litorale, che terrà compagnia alla cittadinanza da domani, venerdì 22 settembre fino a domenica 24.

Quintali di pesce sono pronti per essere cucinati in una super padella: 25 quintali di totani, calamari, gamberi, pesce di paranza, 6 quintali di cozze verranno utilizzati per preparare i sautè, mentre cuochi locali saranno ai fornelli per deliziare i palati di tutti.

Una festa che ha superato il mezzo secolo di storia: è infatti giunta alla sua 51esima edizione.

L’appuntamento è nell’area del Molo Sud, sulla parte iniziale del Lungomare della Salute