Inizia il 14 dicembre il “Natale in città” di Santa Marinella • Terzo Binario News

L’ assessore alla cultura Gino Vinaccia, di concerto con il sindaco Pietro Tidei, ha presentato il cartellone delle iniziative culturali “Natale in città”, predisposto dall’Amministrazione Comunale per il periodo natalizio.

“Prendono ufficialmente il via gli eventi culturali previsti per le festività natalizie. Si tratta di un ricco calendario di appuntamenti che regalerà alla città momenti di emozione e intrattenimento- ha spiegato l’Assessore Vinaccia–

Sarà la tradizionale musica natalizia degli zampognari ad inaugurare il programma di “Natale in città”, con i musicisti di “Le Pive di Punicum” che, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di domani, suoneranno per le vie della città i loro tipici strumenti a fiato, zampogna e ciaramella. Max Petronilli sarà invece lo special guest del concerto “Swinging Christmas. Musica natalizia” diretto dal maestro Giovanni Cernicchiaro e offerto dall’Unione Musica di Civitavecchia UMC, che colgo l’occasione per ringraziare ufficialmente e che si terrà domenica 17 alle ore 19:00 nella sala Flaminia Odescalchi della Chiesa di San Giuseppe. Ad accompagnare il cantante, impegnato attualmente in una tourne in Belgio, il Coro Arkè e il Kinky Ensemble.

Il 22 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 con partenza da Caccia Riserva, stazionando poi in vari punti della città e di Santa Severa, un gruppo di giovani musicisti a fiato suonerà “Jazz Christmas. Melodie natalizie”. Il 28 dicembre alle ore 19:00 è previsto invece il concerto Gospel “Bluesman Latino”, Coro World Spirit e Coro equo e Solidale, sempre presso la Parrocchia di San Giuseppe. Il giorno seguente sempre alle ore 19:00 è prevista l’esibizione “Rock, blues e cover in Piazza”, presso la location di piazza Trieste- ha continuato Vinaccia– Inizieremo il nuovo anno, celebrando la pace con il concerto di chitarra classica “Respiro della Terra. Inno alla pace”, che la maestra Simonetta Camilletti terrà il 2 gennaio alle ore 18:30 presso la Chiesa San Giuseppe, dove il 5 gennaio alla stessa ora sarà eseguito il “Concerto di Natale per solo, coro e orchestra”, con musiche di Antonio Vivaldi. Chiuderemo il programma il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 18:00, con il concerto a lume di candela, “E lucean le stelle…a Natale”, a cura di Ensemble Le Capinere, che eseguiranno musiche di Verdi, Puccini, Rota, Morricone e Piovani, presso la Sala Flaminia Odescalchi della Chiesa San Giuseppe”- ha concluso l’Assessore alla Cultura.

“Sono certo che il programma culturale offerto quest’anno allieterà i giorni di festa con momenti di intrattenimento musicale che la nostra comunità saprà apprezzare.

La città purtroppo manca di spazi di aggregazione per ospitare le manifestazioni invernali. Colgo l’occasione per ringraziare la Curia e Don Salvatore della disponibilità ad offrire i propri spazi ancora una volta e auguro a tutti i cittadini di trascorrere momenti di spensieratezza in questi giorni di festa”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

