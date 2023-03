Infarto mentre gioca a calcetto: grave un 20enne di Civitavecchia • Terzo Binario News

Durante una partita fra amici alla San Pio X, decisivo il loro intervento e quello dell’ambulanza; stabilizzato al Gemelli dove è stato portato in elicottero

Stavano uscendo dal campo, dopo una partita di calcetto fra amici quando uno dei giocatori si è accasciato a terra, privo di sensi.

Gli amici lo hanno soccorso, poi la corsa dell’ambulanza al San Paolo e infine l’elicottero che lo ha trasportato al Gemelli dove gli hanno salvato la vita. Si trova in condizioni gravi a causa dell’infarto che lo ha colpito ma non sembra più in pericolo di vita.

Questo quanto successo martedì sera presso l’impianto del San Pio X a Civitavecchia. Una sera come tante che però si stava per trasformare in tragedia.

Il 20enne sta uscendo dal campo dive ha giocato e collassa a terra, all’improvviso. Gli amici non hanno tempo neanche di aver pausa: lo soccorrono subito e chiamano i sanitari.

La velocità dell’intervento sarà decisiva per salvargli la vita: ha un infarto e la corsa prima all’ospedale di Civitavecchia poi al policlinico romano per le cure immediate e la successiva stabilizzazione.