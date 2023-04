Incitur al ritorno dal Seatrade: "Al lavoro per mettere a disposizione dei turisti di Civitavecchia nuovi prodotti" • Terzo Binario News

“Si è appena concluso il Seatrade Cruise Global 2023 che dal 27 al 30 marzo a Fort Lauderdale in Florida ha ospitato i protagonisti del settore Crocieristico di tutto il mondo.

Abbiamo avuto il piacere e l’opportunità di rappresentare il nostro territorio ed essere ambasciatori per conto della DMO Etruskey, la Destination Management Organization dell’Etruria Meridionale.

L’obiettivo della DMO è quello di creare, attraverso una rete di professionisti, esperienze culturali, artistiche, enogastronomiche e naturalistiche e mettere a disposizione del turista prodotti di qualità.

Paola Di Giovanni e Salvatore Cardinale hanno potuto raccogliere il vivo interesse degli interlocutori per le proposte da Incitur illustrate, proposte frutto della decennale esperienza di promozione turistica di Civitavecchia e del suo comprensorio.

Pacchetti turistici ed esperienze che fanno del Tour Operator Incitur l’unica realtà che con costanza offre al crocierista la effettiva possibilità di rimanere a Civitavecchia divertendosi e godendo del patrimonio artistico, culturale, storico ed enogastronomico cittadino.

Ringraziamo il Presidente Pino Musolino dell’Autorità di Sistema Portuale e il Presidente John Portelli di Roma Cruise Terminal per l’impegno volto a sostenere questa importante sfida e l’assessore Simona Galizia del Comune di Civitavecchia per l’interessamento per una giusta promozione della città.

Siamo già al lavoro per mettere a disposizione dei turisti nuovi prodotti anche grazie alla collaborazioni con gli amici, soci e compagni di viaggio di Skylab Studios.

Già dal 7 aprile p.v. inaugureremo un nuovo tour cittadino con il coinvolgimento di speciali protagonisti locali, ma le due novità più importanti “sbarcheranno” nei prossimi mesi, una delle quali proprio frutto dei rapporti consolidati in questi giorni e che ovviamente e con orgoglio saranno nuove proposte per Etruskey e per Civitavecchia”.