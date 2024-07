Incidente viale Marconi: auto ribaltata, grave 43enne • Terzo Binario News

Incidente su viale Guglielmo Marconi, all’altezza di piazza Enrico Fermi. Per cause in corso di accertamento – ieri 25 luglio, alle 16 – si è verificato un sinistro che ha coinvolto cinque veicoli, tra i quali una Toyota Aygo, che si è ribaltata. Il conducente di quest’ultimo mezzo, un 43enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XI Marconi.

Foto Facebook Danila L.