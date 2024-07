Incidente via della Stazione di Cesano, scontro auto-furgone: 3 feriti, uno elitrasportato al Gemelli • Terzo Binario News

Incidente in via della Stazione di Cesano, direzione via Braccianese. Per cause in corso di accertamento – alle 15,30 di ieri, 18 luglio – si sono scontrati una Citroen C3 e un furgone Iveco. Il passeggero di questo secondo veicolo è stato elitrasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso.

I conducenti dell’automobile e del furgone, invece, sono stati accompagnati, in codice giallo, rispettivamente al San Filippo Neri e a Villa San Pietro.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale del Gruppo XV Cassia, che dovranno delineare l’esatta dinamica del sinistro.