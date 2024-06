A bordo dello scooter si scontra con un cinghiale: 58enne morto in ospedale • Terzo Binario News

Troppo gravi le ferite riportate; anche l’animale è deceduto

A bordo dello scooter ha travolto un cinghiale: trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea, è morto a causa delle ferite riportate. A perdere la vita un uomo di 58 anni. Il tutto è accaduto alle 21 di ieri, su via di Santa Cornelia, tra via Sormano e via Barzana. Nell’impatto è deceduto anche l’animale.

Il 58enne, secondo quanto appreso, era in sella a uno scooter Honda Sh 300. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XV Cassia. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.