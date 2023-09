Incidente sull'Ostiense: morto un 50enne • Terzo Binario News

Incidente mortale sull’Ostiense (civico 2193). L’episodio è avvenuto oggi, mercoledì 13 settembre, intorno alle 8,15. Secondo quanto appreso, si è verificato un sinistro che ha coinvolto due auto – una Renault Megane e una Opel Meriva – uno scooter Yamaha Majesty. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo italiano di 50 anni, deceduto sul posto.

Si tratterebbe, presumibilmente, di uno scontro frontale laterale tra lo scooter e la Opel Meriva. Secondo i primi accertamenti, il motoveicolo veniva da Ostia e si muoveva in direzione Roma, mentre la era Opel in senso opposto e stava per effettuare una svolta a sinistra. Il terzo autoveicolo è stato preso di striscio.

Presenti gli agenti della Polizia locale del Gruppo X Mare. Per consentire i rilievi è stata momentaneamente chiusa la via Ostiense dal semaforo di Ostia Antica fino all’altezza di via del Fosso di Dragoncello.