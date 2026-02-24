Incidente sull'Aurelia Sud, auto cappottata a Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle ore 08.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale su Via Aurelia comune di Civitavecchia. Precisamente fronte al ristorante Esterina.
Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due automobili hanno impattato tra loro, una Dale due finendo cappottata sul fianco.
Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno messo in sicurezza le vetture e l’area circostante.
Gli occupanti delle auto sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 per eventuali accertamenti, non sembrava versassero in condizioni preoccupanti. Sul posto forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico veicolare.