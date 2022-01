Incidente sull'Aurelia Antica, morto un pedone 61enne investito da uno scooter - Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde sono intervenute ieri, intorno alle 9:30 , in Largo Luigi Guanella-Via Aurelia Antica per un incidente che ha coinvolto un Piaggio Beverly, condotto da un uomo italiano di 30 anni ed un pedone, anche lui italiano di 61 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo, dove è poi deceduto nel pomeriggio.

In corso accertamenti circa la dinamica dell’incidente.