Incidente sulla via del Sasso a Cerveteri, donna in codice rosso a Bracciano • Terzo Binario News

I pompieri l’hanno estratta dalle lamiere della vettura, rilievi dei Carabinieri

Interno alle 7.15 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti per incidente stradale sulla strada provinciale 14A della via del Sasso, incrocio con via del Fosso di Fotignano a Cerveteri.

Una donna di circa trent’anni ha perso il controllo della sua vettura impattando violentemente con un albero d’ulivo adiacente alla carreggiata.

I Vvf arrivati sul posto hanno estratto la ragazza dalla lamiere e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Bracciano in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri di Santa Severa per i rilievi del caso.