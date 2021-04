Incidente sulla Braccianese, auto in bilico sulla scarpata - Terzo Binario News

Il sinistro ad Allumiere ferito un 45enne soccorso dai Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri intorno alle 20 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il comune di Allumiere lungo la Braccianese Claudia (fra Allumiere e Tolfa) nei pressi del semaforo posto in uscita di Allumiere (verso Tolfa), per incidente stradale.

Un automobilista ha perso il controllo della propria autovettura andando a terminare la corsa, in bilico a bordo strada, in corrispondenza del precipizio di una scarpata.

I VVF giunti sul posto, hanno stabilizzato l’autovettura con un verricello, per impedire all’’auto di cadere nella vallata; fatto uscire l’uomo (unico occupante) affidandolo alle cure del personale 118 presente sul posto e messo in sicurezza l’area. L’uomo di nazionalità italiana di circa 45 anni apparentemente non era in gravi condizioni.