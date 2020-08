Incidente sulla A12, fuori strada una coppia di Civitavecchia: arriva l'elisoccorso al km 38 - Terzo Binario News

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Stradale e l’ambulanza per l’intervento per la coppia di rumeni residente nel comune portuale

AGGIORNAMENTO – Una coppia di anziani è finita fuori strada poco fa al km 38 della A12 in direzione Civitavecchia. Ancora sconosciuta la dinamica dell’uscita di strada, che ha visto la vettura famigliare finire fuori strada saltano il guard rail.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cerenova con il supporto della squadra di Bracciano per estrarre i feriti dalle lamiere. La Polizia Stradale ha gestito le operazioni mentre gli operatori del 118 hanno soccorso i feriti. Per uno dei due è servito l’intervento dell’eliambulanza, atterrata in un campo lì vicino.

A.V.P. le iniziali dell’uomo 67enne nato in Romania ma residente a Civitavecchia in via Apollodoro; R.D.F. anche lei del 1947. Sembrerebbe che prima ci sia stato l’urto verso sinistra e poi la vettura è rimasta incastrata fra il ponte e il guard rail.

Entrambi sono stati trasportati al Gemelli, la donna con l’elicottero. Ripercussioni sul traffico verso Civitavecchia, dove si sono formate delle code.