Incidente sul lavoro a San Giovanni, operaio 62enne caduto dal terrazzo • Terzo Binario News

Era impegnato nella ristrutturazione di un appartamento in via Domodossola, zona San Giovanni a Roma, l’operaio 62enne rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi.

Da una prima ricostruzione della dinamica l’uomo, di origine egiziana, avrebbe perso l’equilibrio mentre da un terrazzo condominiale tentava di accedere dall’esterno all’appartamento in cui stava lavorando.

Ancora da capire i motivi di tale condotta; forse insieme agli altri due colleghi impegnati nel cantiere era rimasto chiuso fuori dall’appartamento. Un volo di quasi quattro metri terminato proprio sul terrazzo della casa in ristrutturazione. Nella caduta l’uomo avrebbe subito un forte trauma cranico.

Allertati dai colleghi, i sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso: trasferito in rianimazione, sarebbe in pericolo di vita. Sui fatti indagano carabinieri e Ispettorato del Lavoro: l’operaio, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato privo di regolare contratto con la ditta individuale incaricata della ristrutturazione dell’appartamento.

All’interno della casa, finita sotto sequestro, sono stati svolti accertamenti per esaminare le condizioni del cantiere e l’eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Rai News 24