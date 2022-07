Incidente per un centauro di Ladispoli che resta ore a terra • Terzo Binario News

Nessuno ha visto lo scontro all’alba in via di Ceri: Heart Life lo ha portato al Gemelli, è in Rianimazione

Già è traumatico rimanere vittima di incidenti stradali; se poi si resta ore a terra senza che nessuno passi finché non ti trovano gli amici, può costare la vita.

Si trova in rianimazione il centauro 30enne di Ladispoli che stamani all’alba è rimasto vittima di uno scontro a bordo del suo scooter T-Max lungo via di Ceri.

Solo che alle 4 di mattina non lo ha visto nessuno, finché il padre e gli amici non lo hanno ritrovato ferito in strada.

L’ambulanza Heart Life lo ha accompagnato al Gemelli in codice rosso dove poi è stato trasferito in rianimazione in condizioni critiche.