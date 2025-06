Incidente mortale a Civitavecchia, aperta una raccolta fondi per Cosmin Alexandru Cimbru • Terzo Binario News

Restano gravissime le condizioni del 27enne T.R.P., in prognosi riservata al Gemelli di Roma

Avviata una raccolta fondi per la famiglia di Cosmin Alexandru Cimbru, il 33enne di origine rumena rimasto ucciso nell’incidente stradale di ieri in via Fontanatetta, la direttrice nord di Civitavecchia che porta verso il mare. Questo per aiutare i congiunti di Cosmin, che adesso si trovano in difficoltà.

Lo schianto intorno alle 17.30. Lui e il 27enne T.R.P. erano a bordo di uno scooter diretti a Sant’Agostino dove li attendevano le rispettive famiglie. La Municipale di Civitavecchia, coordinata dal comandante Ivano Berti e dal funzionario Danilo Catalani, ha ricostruito gli istanti prima dello scontro. Un’auto, che viaggiava verso Civitavecchia, ha svoltato verso sinistra; Cimbru ha tentato di schivarla ma senza riuscirci. Nell’impatto i due centauri sono stati sbalzati addosso a una seconda vettura che veniva in senso opposto.

Viste le condizioni gravissime, T.R.P. è stato trasportato in eliambulanza al Gemelli, dove è stato dichiarato in prognosi riservata.

La salma di Cimbru invece è all’ospedale San Paolo, nell’attesa che la Procura conceda il nulla osta alla celebrazione del funerale.

Ancora sotto shock la comunità rumena civitavecchiese, numerosissima, per la quale la morte improvvisa di Cosmin Alexandru Cimbru è stata un colpo durissimo.