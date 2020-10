di Claudio Bellumori

Incidente in via Nomentana, altezza civico 1451. Per cause in corso di accertamento – alle 12,20 di giovedì 8 ottobre – si è verificato lo scontro tra un’auto e una moto.

Due le persone ferite, trasportate all’ospedale San Filippo Neri in codice arancione.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo III Nomentano.