Incidente in via Maremma Inferiore, all’altezza del civico 26. Per cause in corso di accertamento, si è verificato il sinistro dove sono rimaste ferite due persone. Il tutto è accaduto alle 13,30 di giovedì 14 gennaio.

La Squadra 18A del distaccamento di Tivoli. Il personale dei pompieri prontamente intervenuto, ha delimitato e messo in sicurezza l’area. Sul posto i carabinieri di San Polo dei Cavalieri e Marcellina.