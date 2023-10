Incidente in via Magna Grecia: veicolo scappa dopo lo scontro con uno scooter • Terzo Binario News

Ferita la persona a bordo di un Kymco People. Poi lo sfogo: “Sono stata presa da una macchina che è scappata, facendomi fare un volo da cui non credevo di uscirne viva, lasciandomi a terra urlante”

Incidente in via Magna Grecia, all’altezza di via Claterna. L’episodio è accaduto alle 2 del 29 ottobre. Secondo quanto confermato dalla Polizia locale, si è verificato lo scontro – per cause in corso di accertamento – tra uno scooter Kymco People e un veicolo, che poi si è dato alla fuga. A bordo del motoveicolo una donna, trasportata in codice giallo all’ospedale San Giovanni. Indagini in corso da parte dei caschi bianchi, per risalire al conducente del mezzo che non si sarebbe fermato.

La persona ferita, intanto, su una storia social dice: “Tornavo a casa dal lavoro in motorino, sono stata presa da una macchina che è scappata, facendomi fare un volo da cui non credevo di uscirne viva, lasciandomi a terra urlante, come se nulla fosse”. E aggiunge, dal letto dell’ospedale, di essere stata sottoposta a un primo intervento “e dovrò farne un altro, sicuramente. Se per caso qualcuno ha visto la targa, per favore mi contatti”. E chiede aiuto, per individuare “questi esseri che a fatica riesco a definire umani”.