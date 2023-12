Incidente in via di Tor San Giovanni: morto 45enne • Terzo Binario News

Rilievi affidati alla Polizia locale

Incidente in via di Tor San Giovanni. L’episodio è avvenuto ieri, venerdì primo dicembre, alle 20. Dai primi accertamenti è rimasto coinvolto un solo veicolo: uno scooter Honda Sh 125. Deceduto uomo di 45 anni.

Per i rilievi il III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale. Il mezzo, secondo una prima ricostruzione, proveniva da via della Bufalotta e procedeva in direzione di via Emilio Teza. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica del sinistro.