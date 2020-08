Incidente in via della Stazione Laurentina: muore pedone investito da auto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente mortale in via della Stazione Laurentina. A perdere la vita un uomo investito, per cause in corso di accertamento, da un’auto: l’episodio è avvenuto alle 21 di sabato 22 agosto.

Al volante del veicolo – una Ford Focus successivamente posta sotto sequestro – un 45enne italiano che si è subito fermato a prestare i soccorsi ma per la persona a terra non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto: la vittima, apparentemente sui 30 anni, con sé non aveva documenti.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità del deceduto e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La salma e’ stata traslata all’istituto di Medicina legale di Tor Vergata, a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria.