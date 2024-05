Incidente in via della Pisana: scontro auto-furgone, due feriti • Terzo Binario News

Incidente in via della Pisana all’altezza dello Sporting Club Gli Ulivi alle 8,20 di oggi, 28 maggio. A impattare una Smart e un furgone Renault. Due i feriti, uno trasportato al San Camillo e uno al Policlinico Gemelli: si tratta dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro. Un uomo di 48 anni è stato trasportato in codice rosso al San Camillo, un 37enne – sempre in codice rosso – è stato accompagnato al Policlinico Gemelli.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo XI Marconi. Diversi i disagi alla viabilità. Per consentire i rilievi del caso, è stata chiusa via della Pisana da via di Brava al Gra, in entrambi sensi di marcia. Presente la ditta che sta pulendo la strada dai detriti.

c.b.

Foto Facebook Sei di via della Pisana se…