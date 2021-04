Incidente in centro a Civitavecchia: i pompieri estraggono una donna - Terzo Binario News

Incidente stradale in Civitavecchia. I Vigili del fuoco di Civitavecchia alle ore 18:00 circa, hanno risposto ad una chiamata di soccorso a seguito di incidente stradale avvenuto in via Roma angolo via Plinio il giovane.

Una donna di nazionalità italiana ha perso il controllo della sua vettura andando ad impattare frontalmente contro un furgone parcheggiato.

I Vvf hanno affidato la donna alle cura del personale sanitario che la trasportava presso il civico ospedale e messo in sicurezza le auto coinvolte, una di esse alimentata a GPL. Sul posto era presente anche la polizia locale che si occupava dei rilievi del caso.