Incidente Galleria Giovanni XXIII, grave giovane: l'appello dei familiari di Gabriel - Terzo Binario News

“Gabriel è gravissimo, un’auto ha investito il suo motorino senza fermarsi”. Appello a testimoni dei genitori del ragazzo ferito a #Roma, alle 21:45 di sabato 14 novembre, nella Galleria Giovanni XXIII prima dell’uscita su via Trionfale. A terra un faro e parti di un veicolo rosso. Qualcuno ha informazioni utili?”. Questo il post sulla pagina Facebook di Chi l’ha visto?

Il sinistro, come confermato a Terzo Binario dalla Polizia locale, è avvenuto alle 22 di sabato 14 novembre all’interno della Galleria Giovanni XXIII, direzione via Trionfale. Il giovane, nato nel 2001, è stato soccorso in gravi condizioni.

Sul posto gli agenti del Gpit (Gruppo pronto intervento traffico): indagini in corso da parte dei caschi bianchi, per verificare se vi siano altri veicoli o mezzi coinvolti. Al vaglio anche la visione delle immagini delle telecamere.

