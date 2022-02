Incidente di un 49enne contro un palo: il centauro morto a Valle Muricana - Terzo Binario News

È di ieri sera un intervento della Polizia Locale Roma Capitale per un grave incidente avvenuto in Pedrengo altezza Via Mulazzano intorno alle 20.30.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti del II Gruppo Parioli. L’incidente ha visto coinvolto un motoveicolo Honda SH, condotto da un uomo italiano di 49 anni che, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa contro un traliccio.

Il 49enne, S.I., rimasto gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea, dove poi è avvenuto il decesso.

In ausilio sopraggiunte anche le pattuglie del XV Gruppo Cassia. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso accertamenti da parte dei caschi bianchi, che hanno proceduto al sequestro del veicolo.