Alle ore 06:15 circa di questa mattina, la Squadra VVF 13/A della sede di Ostia, è intervenuta a Fiumicino in Via Costalunga incrocio Via Passo della Sentinella, per incidente stradale nel quale un’autovettura è finita all’interno di un canale di irrigazione attiguo alla strada principale.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente in discrete condizioni e messo a disposizione del 118.