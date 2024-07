Incidente alla Balduina: mamma e figlia investite da auto, 89enne morta in ospedale • Terzo Binario News

Incidente alla Balduina. Mamma e figlia, rispettivamente di 89 e 57 anni, sono state investite da un’auto. L’anziana è morta poco dopo all’ospedale San Camillo. L’episodio è avvenuto alle 23,30 di ieri, 14 luglio, in via Appiano, alla Balduina, all’altezza del civico 18.

Per cause in corso di accertamento, una Renault Megane Scenic, con al volante un 33enne italiano – che si è subito fermato a prestare soccorso – ha travolto le due donne. La figlia della vittima, ferita, è stata accompagnata al Policlinico Agostino Gemelli.

In corso le verifiche sull’esatta dinamica da parte del personale del VII Gruppo Appio della Polizia Locale, che ha proceduto al sequestro del veicolo coinvolto.