Incidente al Quartaccio: perde controllo dello scooter e finisce contro il camper, grave 45enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente al Quartaccio. Grave un 45enne, trasportato al Policlinico Agostino Gemelli: per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo di un Suzuki Burgman ed è andato a impattare contro un camper Fiat Iveco in sosta.

L’episodio è avvenuto alle 2,30 di mercoledì 11 novembre in via Andersen, all’altezza del civico 100. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo III Nomentano: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Facebook Giovanni Mecozzi