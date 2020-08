Incidente ai Cancelli di Ostia: morto un motociclista nello scontro con una vettura - Terzo Binario News

Sul posto per i rilevi la Polizia di Roma Capitale

Poco dopo le ore 17 incidente sulla Litoranea di Ostia al km 6, tra il Cancello 2 e 3. Trattasi di uno scontro tra un’auto ed un motoveicolo.

Rimasto ferito il motociclista, uomo di 40 anni per il quale è intervenuta eliambulanza. Il centauro è poi deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto la Polizia Locale del X Gruppo Mare con intervento di quattro pattuglie.

Gli agenti impegnati per diverse ore negli accertamenti di rito e nella chiusura della strada, necessaria per permettere i rilievi e per agevolare intervento eliambulanza. In corso ulteriori verifiche per la ricostruzione dell’esatta dinamica.