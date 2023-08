Incidente aereo a Campagnano: precipita ed esplode un ultraleggero, il pilota espulso in tempo • Terzo Binario News

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma alle 19,00 circa ha inviato a Campagnano di Roma nella valle del Baccano, sullo stradone lungo al campovolo aviosuperficie la Celsetta la squadra 31/A per l’esplosione e l’incendio di un ultraleggero andato fuori pista nel momento dell’atterraggio.

Il pilota è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che il velivolo si schiantasse.

Il personale Vvf intervenuto, mentre spegneva l’incendio del velivolo ormai completamente distrutto si adoperava per soccorrere anche il pilota in attesa del 118, per il trasporto verso l’ospedale.

Sul posto i Carabinieri.