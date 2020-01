Incidente A12, bilancio pesantissimo: donna morta e cinque feriti gravi, uno di Ladispoli - Terzo Binario News

Comincia a delinearsi meglio la situazione legata all’incidente stradale avvenuto stanotte intorno all’1.30 al km 13 della A12.

In realtà gli incidenti sono stati due e in contemporanea, tra i caselli di Fregene e Torrimpietra, in direzione nord. e anche doppio è stato l’intervento della Stradale. Uno è stato rilevato dagli agenti di Roma, mentre quello mortale da Ladispoli.

Tre le auto coinvolte, una Citroen, una Opel e una Ford. A morire è stata una donna di origine rumena di 52 anni a bordo della Citroen e abitante in zona Magliana. Con lei è rimasto ferito gravemente il conducente, un sessantenne di Ladispoli, ricoverato al Gemelli. A bordo della Opel un giovane del ’95, mentre sulla Fiesta un altro giovane con i genitori. Diverse le ambulanze sul posto, tanto che lo svincolo in entrata è stato chiuso e le code si sono protratte per ore.