Incidente a Vigna Murata: morto 34enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Vigna Murata, direzione Ardeatina, all’altezza dell’incrocio con via Spiro Valles. Un uomo di 34 anni è morto: la vittima era a bordo di una Ford Focus, finita contro un albero. L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 19 maggio. Al momento nel sinistro risulta coinvolto solo un veicolo.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto.

❗️🔴 #Roma #incidente – Via di Vigna Murata



🚕 🚌 🚐 rallentamenti altezza Via Spiro Valles



👉 Il traffico viene deviato su Via Spiro Valles, verso Fonte Meravigliosa#LuceVerde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 19, 2021

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Carla Canale, presidente del Cdq Vigna Murata, ha commentato così a Terzo Binario: “Siamo a constatare l’ennesimo incidente mortale su via di Vigna Murata, strada tra le più pericolose della città. Occorre assolutamente un maggiore controllo della velocità attraverso posizionamento di autovelox mobili e fissi, nonché la messa in sicurezza del tratto di marciapiedi tra via Gradi e via Ardeatina al fine di garantire l’incolumità delle persone”.

“Siamo certi – ha terminato – che la sindaca sensibile alla tematica della sicurezza stradale voglia intervenire in tal senso e la invitiamo anche ad effettuare un sopralluogo per constatare la pericolosità della strada da poco riasfaltata e dotata anche di segnaletica luminosa verticale agli attraversamenti pedonali”.