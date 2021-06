Incidente a Tor Vergata: scontro auto-bici, grave 34enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Tor Vergata. Per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto un 34enne, originario del Kosovo, a bordo di una bici elettrica e un’auto, condotta da un 80enne. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Il tutto è accaduto alle 9,40 di venerdì 18 giugno su viale Oxford.

Sul posto gli agenti della Polizia locale Gruppo VI Torri della Polizia Locale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il ciclista sia stato tamponato trenta metri dopo l’inizio della Galleria.

L’anziano è risultato negativo ai test alcolemici. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. In corso accertamenti per stabilire esatta dinamica dell’incidente.