Incidente a Selva Nera: tre feriti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Selva Nera. L’episodio è avvenuto alle 13,30 di lunedì 27 luglio in via Fulvio Sbarretti, all’altezza di via Irma Bandiera. Una vettura si è ribaltata, tre i feriti: due uomini trasportati in codice rosso dinamico al Policlinico Agostino Gemelli e una donna, soccorso in codice rosso dinamico al San Filippo Neri.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale Gruppo XIV Monte Mario, che dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro.