Incidente a La Rustica. Due i pedoni investiti: entrambi sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. L’episodio è accaduto alle 16,45 in via Pescomaggiore. A rimanere feriti una donna di 45 anni e un ragazzo di 26 anni.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo V Casilino: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

c.b.