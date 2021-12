Incidente a Civitavecchia, intervento dei pompieri (di passaggio) - Terzo Binario News

Incidente in via Morandi a Civitavecchia, dove un centauro è entrato in collisione con un vettura.

Nei pressi della rotatoria di parco Martiri delle Foibe la caduta rovinosa del due ruote.

Intervento dei pompieri della Bonifazi che, di ritorno da un altro intervento, si sono fermati a prestare soccorso al malcapitato. Anzi, per necessità hanno anche cercato di gestire il traffico in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e poi dell’ambulanza che ha preso in carico il ferito.