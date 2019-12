di Claudio Bellumori

Incidente in via Boccea, all’incrocio con via Casal del Marmo. Un uomo di 61 anni, a bordo di uno scooter Honda, è morto: il sinistro, per cause in corso di accertamento, è avvenuto alle 9 di venerdì 20 dicembre.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale Gruppo XIII Aurelio.