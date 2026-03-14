Al Grassi di Ostia tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva • Terzo Binario News

La Asl Roma 3: “Rafforzate diagnosi, cura e follow-up delle principali patologie dell’apparato digerente”

Tre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale Grassi di Ostia. Si tratta degli ambulatori per le malattie infiammatorie croniche intestinali, epatologia e pancreas.

A tre nuovi centri si aggiunge anche l’ampliamento dell’ambulatorio di gastroenterologia generale rivolto alla presa in carico delle più comuni patologie gastrointestinali che interessano la maggior parte della popolazione (malattia da reflusso gastroesofageo, dispepsia, sindrome dell’intestino irritabile, patologie funzionali, etc) che incidono significativamente sulla qualità di vita e richiedono un inquadramento specialistico tempestivo.

L’obiettivo è garantire percorsi diagnostico-terapeutici appropriati, ridurre i tempi di attesa e offrire una presa in carico specialistica qualificata e continuativa.

L’ambulatorio per le malattie infiammatorie croniche intestinali è dedicato alla gestione di patologie complesse come la malattia di Crohn e la Rettocolite ulcerosa. Questo ambulatorio è accessibile anche direttamente con impegnativa del MMG per “prima visita gastroenterologica” con quesito diagnostico “colite ulcerosa” o “enterite regionale”. Le visite dedicate a questo percorso si tengono il lunedì dalle ore 11.30 alle ore 14.

L’ambulatorio di Epatologia è dedicato alle malattie del fegato, tra cui epatiti virali, steatosi epatica e cirrosi epatica, condizioni spesso silenti ma potenzialmente evolutive verso complicanze severe, che richiedono un attento monitoraggio clinico e strumentale da parte dello specialista. Le visite dedicate a questo percorso si tengono il venerdì dalle ore 11 alle ore 14.

L’Ambulatorio del Pancreas si occupa della diagnosi e del follow-up di condizioni quali la Pancreatite cronica e le cisti pancreatiche di varia natura, patologie la cui incidenza è in costante aumento, e di alto impatto prognostico per le quali la diagnosi precoce e la presa in carico specialistica sono fondamentali. Anche per questo centro le prime visite possono essere richieste direttamente dal medico di medicina generale, inserendo lo specifico quesito diagnostico. Le visita dedicate a questo percorso si tengono il mercoledì dalle ore 11 alle ore 13.30.

È possibile rivolgersi alla UOC di Gastroenterologia per primo accesso con una prenotazione al CUP con impegnativa per “prima visita gastroenterologica del Medico di Medicina Generale dello Specialista. Dopo la prima visita il paziente potrà essere preso in carico e prenotare le visite di controllo presso l’ambulatorio specialistico di competenza, tramite impegnativa rilasciata dallo specialista stesso in corso di visita e con codici dedicati interni.

“Tre nuove importanti operatività che consentono di identificare con anticipo la presenza di determinate patologie e permettere così l’accesso in tempi utili alle giuste terapie. E nelle malattie, non solo quelle dell’apparato gastrointestinale, la tempestività di intervento fa la differenza. La diagnosi precoce consente la riduzione di eventuali complicanze, la possibilità di trattamenti meno invasivi ed incide sulla qualità della vita con una ricaduta anche sui costi sanitari pubblici”, spiega la dottoressa Maria Grazia Mancino, Direttore U.O.S.D. Gastroenterologia dell’ospedale Grassi di Ostia.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della ASL Roma 3 (www.aslroma3.it).