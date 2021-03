Incendio in via della Maglianella: fiamme nella casa abusiva

Incendio in via della Maglianella. L’episodio è avvenuto martedì 9 marzo, nella mattinata.

Il rogo, per cause in corso di accertamento, è divampato in una casa abusiva situato – secondo quanto riferito – in un terreno privato.

All’interno dell’abitazione presente una famiglia: con padre, madre e due minori, di 9 e 15 anni. Non ci sono feriti, presente il personale del commissariato Aurelio.

c.b.