Incendio in via Alberto Galli: soccorsa persona disabile - Terzo Binario News

Evacuata momentaneamente la palazzina

Incendio in appartamento in via Alberto Galli. L’episodio è accaduto intorno alle 11 di venerdì 26 febbraio. La Sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra dei Vigili del fuoco di Ostia (13/A), l’autoscala (AS13), la botte (9/A) ed il Capoturno Provinciale.

Incendio via Alberto Galli: salvata persona disabile

Attimi di paura quelli vissuti venerdì 26 febbraio ad Acilia. Soccorsa una persona, diversamente abile, all’interno dell’abitazione coinvolta dalle fiamme, divampate per cause al momento imprecisate.

Palazzina evacuata

Palazzina evacuata durante le operazioni di spegnimento del rogio, domato dai pompieri.