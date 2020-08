Incendio di sterpaglie: traffico e code sulla Pontina, fiamme minacciano pompa di benzina - Terzo Binario News

Un incendio minaccia una pompa di benzina in via Pontina nuova, all’altezza del chilometro 27, direzione fuori Roma. È quanto accaduto poco dopo le 13 di venerdì 7 agosto.

Sul posto la Polizia locale Gruppo IX Eur e i Vigili del fuoco, con due squadre e l’autobotte.

Segnalate code tra Castel Romano e Via Monte d’Oro in direzione Pomezia e tra Pomezia e via Monte d’Oro, in direzione Roma.

Le fiamme si sono propagate da alcune sterpaglie incendiando in parte un’area di servizio per il rifornimento dei carburanti. Sul posto anche i moduli della protezione Civile.

La strada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.