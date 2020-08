Incendio sull'Aurelia, ancora fumo al km 12 - Terzo Binario News

Fiamme meno severe di ieri ma alla Massima è di nuovo allarme: sul posto la Polizia di Roma Capitale

Non è grave quanto quello di ieri, ma anche oggi c’è un incendio al km 12 dell’Aurelia in direzione Roma.

La colonna di fumo si alza rendendosi visibile dalla Capitale.

Per ora nessuna interruzione di traffico sebbene due elicotteri della flotta regionale siano operativi in zona.

Dal comando della Polizia di Roma Capitale fanno sapere che “i roghi al momento non stanno creando problemi alla viabilità in quanto riguardano aree collinari più interne e non adiacenti alle strade e fino ad ora non si sono rese necessarie chiusure delle vie circostanti ma l’intera area è monitorata costantemente dalle pattuglie della polizia locale XIII Gruppo Aurelio, impegnate anche a fornire ausilio ai VVF”.