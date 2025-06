Incendio severo a Cerveteri, la sindaca Gubetti: "Pericolo in via del Sasso", intossicati due pompieri FOTO • Terzo Binario News

Per precauzione chiusa la Necropoli

“Da diversi minuti un vastissimo incendio sta mettendo in seria difficoltà Cerveteri, in particolare nei pressi di Via del Sasso, da dove molti cittadini hanno già notato alte fiamme e colonne di fumo.

Sul posto, da oltre un’ora, sono impegnati:

Vigili del Fuoco

Polizia Locale

Carabinieri

Croce Rossa S. Severa – S. Marinella

Protezione Civile Comunale

Numerose realtà di protezione civile e assistenza alla popolazione

Grazie al loro tempestivo intervento, è stata evitata una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Al momento si registrano alcune persone lievemente intossicate e altre con conseguenze più serie, ma nessuno è in pericolo di vita.

Tuttavia, quanto accaduto è estremamente grave: le fiamme sembrano essere partite da terreni privati non manutenuti, nonostante l’ordinanza comunale di pulizia e messa in sicurezza.

Già da domani, approfondirò la vicenda con la Polizia Locale e verranno presi provvedimenti severi nei confronti dei proprietari inadempienti.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO – ZONA ALTA DI CERVETERI

NON PERCORRERE VIALE MANZONI

NON UTILIZZARE VIA DEL SASSO”

Così la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti sui social.

Due pompieri del distaccamento di Bracciano sono rimasti intossicati dal fumo.

Dal Parco Archeologico fanno sapere che “si avvisano i gentili visitatori che a causa dell’incendio attualmente in corso a Cerveteri, il museo e la Necropoli sono chiusi al pubblico per motivi precauzionali fino a cessate esigenze”.