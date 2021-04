Incendio in via Verginia Tonelli: fiamme nel seminterrato della villetta - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio nella villetta in via Verginia Tonelli. L’episodio è accaduto intorno alle 22 di domenica 11 aprile.

Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate nel seminterrato, che è stato parzialmente danneggiato. Le cause del rogo, al momento, sono in corso di accertamento. Lo stabile, al termine dei rilievi, è stato interdetto agli occupanti (padre, madre, figlia) che non sono rimasti feriti.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Casalotti e i vigili del fuoco, con due squadre, l’autobotte e il funzionario di turno.